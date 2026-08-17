«Кто людям помогает, тот тратит время зря»: Захарова сравнила Каллас с Шапокляк из-за санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу европейской дипломатии Каю Каллас со старухой Шапокляк после её обещания представить осенью крупнейший с 2022 года пакет санкций против России.

Еврочиновница заявила, что новый список ограничений станет рекордным за последние четыре года. По её словам, число российских граждан, компаний и организаций под санкциями ЕС вырастет на 30%.

«По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря», — заявила российский дипломат в интервью kp.ru.

Напомним, Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его самым масштабным с 2022 года и сообщила, что новый перечень ограничений представят осенью.