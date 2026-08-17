Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 04:49

Каллас: ЕС готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России и намерен представить его осенью. Он станет крупнейшим с 2022 года, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью газете Welt.

«Этой осенью я представлю самый масштабный санкционный список с начала конфликта», — сказала Каллас.

По её словам, после принятия пакета число российских физических лиц, компаний и организаций под ограничениями ЕС вырастет на треть. Глава европейской дипломатии не раскрыла содержание новых мер.

Путин: Япония ввела неспровоцированные санкции против России
Путин: Япония ввела неспровоцированные санкции против России

Ранее американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс потребовали объяснить 17-месячную паузу в санкциях против структур, которые Вашингтон считает участниками обхода ограничений против России. Они направили обращение госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. Законодатели отметили, что пауза продолжается, хотя переговоры по Украине не принесли заметного результата. В феврале Бессент объяснял задержку ожиданием итогов дипломатических контактов. Сенаторы напомнили, что во время переговоров с Ираном и Кубой США продолжали вводить против этих стран новые ограничения. Они также сослались на майское заявление госсекретаря Марко Рубио об отсутствии прогресса в диалоге Москвы и Киева и призвали Белый дом вернуться к регулярному расширению санкций.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar