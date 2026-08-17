Каллас: ЕС готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России

Ранее американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс потребовали объяснить 17-месячную паузу в санкциях против структур, которые Вашингтон считает участниками обхода ограничений против России. Они направили обращение госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. Законодатели отметили, что пауза продолжается, хотя переговоры по Украине не принесли заметного результата. В феврале Бессент объяснял задержку ожиданием итогов дипломатических контактов. Сенаторы напомнили, что во время переговоров с Ираном и Кубой США продолжали вводить против этих стран новые ограничения. Они также сослались на майское заявление госсекретаря Марко Рубио об отсутствии прогресса в диалоге Москвы и Киева и призвали Белый дом вернуться к регулярному расширению санкций.