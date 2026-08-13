17 месяцев простоя: В США требуют прервать санкционную «засуху» в отношении РФ

Американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс потребовали объяснить, почему Вашингтон уже 17 месяцев не вводит новые санкции против структур, которые США считают участниками схем обхода ограничений против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо законодателей.

Обращение направлено госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. Сенаторы указали, что пауза сохраняется, несмотря на отсутствие заметного продвижения в переговорах по Украине.

Уоррен и Кунс напомнили, что в феврале Бессент объяснял задержку желанием дождаться результатов дипломатических контактов. При этом авторы письма подчеркнули, что во время переговоров с Ираном и Кубой США продолжали вводить против них ограничения.

Сенаторы также сослались на майское заявление Рубио об отсутствии результатов в переговорах Москвы и Киева. По их мнению, администрация Белого дома должна вернуться к регулярному расширению санкций, чтобы усилить давление на Россию.

Напомним, накануне группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ предусматривает ограничения против российского руководства, госкомпаний и торговых партнёров РФ, а также возможность введения 100-процентных пошлин для крупных покупателей российской нефти и газа.