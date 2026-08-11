В США внесли законопроект о санкциях против России в Палату представителей

Группа конгрессменов США, среди которых республиканец Майкл Маккол из Техаса и демократ Стени Хойер из Мэриленда, инициировала внесение в Палату представителей законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Официальные заявления законодателей по данному вопросу были размещены на их сайтах.

Законопроект, внесённый в нижнюю палату американского Конгресса, поддержали Маккол, Хойер и ещё шестнадцать их коллег-законодателей. Примечательно, что идентичный документ был одобрен Сенатом США ещё седьмого августа.

Как отмечает издание The Hill, голосование по законопроекту в Палате представителей пройдёт не раньше осени — сейчас, до конца августа, конгрессмены разъехались по своим избирательным округам на парламентские каникулы.

На прошлой неделе Эндрю Десидерио, журналист портала Punchbowl News, специализирующегося на освещении деятельности американского Конгресса, отметил, что одобрение упомянутого законопроекта Палатой представителей представляется маловероятным. Причиной этому служит недовольство ряда конгрессменов отдельными формулировками, которые предусматривают возможное значительное расширение полномочий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в области введения импортных пошлин.

Законопроектом предусмотрены рестрикции против высшего политического и военного руководства Российской Федерации, государственных компаний, а также вторичные санкции против торговых партнёров РФ. Отдельным пунктом закрепляется право США вводить стопроцентные пошлины на импорт из стран, которые являются ключевыми покупателями российской нефти и газа. Помимо этого, документ включает меры по усилению ограничений в отношении Ирана.

Напомним, американский Сенат одобрил законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана, изначально разработанный покойным республиканцем Линдси Грэмом*. При этом сенаторы проголосовали против поправки, лишающей президента Дональда Трампа полномочий самолично вводить таможенные пошлины против государств, которые импортируют российские нефть или газ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.