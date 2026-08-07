Сенат США одобрил законопроект об «адских санкциях» против РФ и Ирана

Американский Сенат одобрил законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана, изначально разработанный покойным республиканцем Линдси Грэмом*. Это следует из трансляции заседания на сайте палаты. Теперь документ рассмотрит Палата представителей Конгресса.

При этом сенаторы проголосовали против поправки, лишающей президента Дональда Трампа полномочий самолично вводить таможенные пошлины против государств, которые импортируют российские нефть или газ.

Ранее в США предупредили о возможных катастрофических последствиях законопроекта об «адских санкциях» против РФ и Ирана. По мнению обозревателя The Washington Post Макса Бута, предоставление Дональду Трампу полномочий самолично принимать подобные меры будет, во-первых, финансовым шантажом других стран, а, во-вторых, чрезмерно расширит власть Белого дома.

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