Американские компании опасаются серьёзных последствий из-за возможного введения «адских санкций», изначально разработанных покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Бизнес предупреждает, что новый «пакет» ограничений может привести к росту цен, проблемам с поставками и многомиллиардным убыткам для самих США. Об этом стало известно РИА «Новости».

Американский сенат поддержал законопроект, который предусматривает введение повышенных пошлин на российские товары и дополнительные ограничения для стран, продолжающих закупать ресурсы из РФ. Документ, известный как «пакет Грэма*», позволяет президенту США устанавливать тарифы до 500% на отдельные категории продукции из России и до 100% для государств, покупающих российское сырьё.

Однако внутри США всё больше звучит критика инициативы. Представители бизнеса считают, что новые меры могут ударить не только по российской экономике, но и по американским компаниям. По оценке Американской торговой палаты, за последние четыре года из-за санкционной политики фирмы из США уже потеряли около 200 миллиардов долларов. Новые ограничения, как ожидается, могут увеличить расходы на импорт, усложнить логистику и привести к росту стоимости товаров.

Эксперты также предупреждают о возможных осложнениях в отношениях Вашингтона с Китаем и Индией. Компании, зависящие от поставок электроники, оборудования и фармацевтической продукции из этих стран, могут столкнуться с дополнительными трудностями. Кроме того, Пекин способен ответить ограничениями на экспорт редкоземельных металлов и другими мерами давления. Среди возможных последствий называют удар по американскому авиапрому и сельскому хозяйству, а также использование китайских вложений в американский госдолг как политического инструмента.

Ранее эксперты предупреждали, что новые антироссийские меры могут создать дополнительные риски для экономики США. Такая политика способна подтолкнуть другие государства к поиску альтернатив доллару. Использование американской валюты как инструмента давления может снизить её влияние на мировой арене.

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