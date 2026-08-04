Вашингтон сам себе устроит ловушку: В США предупредили о рисках новых санкций против России

Новые ограничения против России могут обернуться проблемами прежде всего для самих Соединённых Штатов. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft. Авторы публикации считают, что санкционная политика способна ускорить поиск альтернатив доллару среди других стран.

«Фактически, если кто и проиграет от этого закона, так это Соединённые Штаты, которые столкнутся с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, поскольку всё больше стран устанут от использования Штатами доллара в качестве оружия и будут искать альтернативы», — говорится в материале.

Попытка оказать давление на Россию через дополнительные меры не приведёт к желаемому результату. Более того, такие шаги, как считают журналисты, способны усилить позицию Москвы и осложнить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма*, предусматривает введение 100-процентных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Кроме того, документ предлагает установить 500-процентные тарифы на весь импорт из России в США. Отдельным пунктом в инициативе значится полный отказ от поставок российского урана, включая продукцию «Росатома». Также проект предполагает регулярное введение ограничений против руководителей российской госкорпорации. Подобная стратегия может привести к обратному эффекту: страны начнут активнее искать альтернативы долларовой системе, что в итоге ослабит влияние Вашингтона.

Ранее США ввели ограничения против российских структур, связанных с оборонной сферой. В санкционный список попали Сухопутные войска России, отдельные подразделения Минобороны РФ и организации, связанные с ними. Решение приняли в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии (INKSNA).

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