США ввели санкции против Сухопутных войск и структур Минобороны РФ

США ввели двухлетние санкции против российских военных структур и компаний, включив их в перечень лиц, подпадающих под меры по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В список Вашингтона попали Сухопутные войска России, несколько подразделений Минобороны РФ и связанные с ними организации. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США в Федеральном реестре.

Американское ведомство указало, что меры были введены 24 июля 2026 года в соответствии с третьим разделом Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act (INKSNA). Согласно уведомлению, меры были введены 22 января 2026 года. Основанием стали действия, связанные с передачей или приобретением товаров, услуг и технологий, которые контролируются международными режимами экспортного контроля либо могут иметь значение для развития оружия массового уничтожения и ракетных систем.

Закон позволяет применять такие меры в отношении поставок в Иран после 1 января 1999 года, в Сирию после 1 января 2005 года и в КНДР после 1 января 2006 года. В числе регулируемых направлений названы позиции из перечней Австралийской группы, Конвенции о запрещении химического оружия, Режима контроля за ракетными технологиями, Группы ядерных поставщиков и Вассенаарских договорённостей.

В американский перечень вошли российские Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. Кроме военных структур, под действие мер попали компании Gedion Alpha Company LLC и International Invest Company (IIC). В уведомлении отдельно отмечено, что ограничения распространяются не только на сами организации, но и на их возможных правопреемников, подразделения и дочерние структуры.

В общей сложности документ перечисляет 20 иностранных субъектов из России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР и Малайзии. Введённые меры прежде всего затрагивают взаимодействие с американским государственным сектором.

В отношении включённых в список лиц и структур США запретили федеральным ведомствам закупать у них товары, технологии и услуги, а также предоставлять им государственную помощь. Кроме того, Вашингтон прекратил продажи оборонной продукции и ограничил выдачу экспортных лицензий на контролируемые товары. Меры будут действовать в течение двух лет с даты вступления в силу, если госсекретарь США не примет отдельного решения об их изменении. Ограничения не заменяют другие возможные санкции, которые могут применяться к этим лицам и организациям по иным основаниям.

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