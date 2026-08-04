Американский сенатор Рафаэль Уорнок заблокировал попытку ускоренно принять законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщило издание Punchbowl.

Демократ воспрепятствовал договорённости об ограничении прений в верхней палате Конгресса. Процедурный манёвр сенатора не позволит рассмотреть документ в упрощённом порядке, что неизбежно затянет его прохождение.

Речь идёт о законодательной инициативе, разработанной при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Она предполагает введение 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентной пошлины на весь импорт из России в США. Документ также предусматривает санкции против ряда банков. Исключения предлагается сделать для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, при условии сокращения ими закупок, однако идея ввести заградительный тариф до 500 процентов на прямой российский импорт в Штатах сохраняется.

Ранее издание Responsible Statecraft предупредило, что новые санкции против России, разработанные при участии Линдси Грэма*, могут нанести серьёзный ущерб самим Соединённым Штатам. Авторы публикации отмечают, что главным проигравшим от этого закона рискуют оказаться именно США, столкнувшись с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния. Это произойдёт по мере того, как всё больше государств устанут от использования доллара в качестве оружия и начнут активно искать альтернативные финансовые инструменты.

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