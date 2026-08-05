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5 августа, 08:22

Зеленский, наркотики, мигранты: Захарова указала на главные проблемы Европы

Захарова призвала ЕС решить насущные проблемы с мигрантами и наркотиками

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу необходимо заняться реальными проблемами, а не создавать новые поводы для противостояния. По её словам, нынешний курс ЕС привёл к серьёзным последствиям в сфере безопасности и усилил ряд угроз внутри Европы, поэтому Брюсселю необходимо сосредоточиться на исправлении уже возникших проблем.

«У Европейского союза есть действительно насущные проблемы, которыми он должен заниматься и уделять внимание, а не придумывать несуществующие проблемы и не усиливать те чудовищные деструктивные тенденции, которые уже насоздавал за десятилетия...» — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

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По её оценке, среди главных вызовов — разрушение европейской системы безопасности, рост криминальных угроз на фоне миграционного кризиса, а также распространение оружия, переданного Украине и усиление позиций Владимира Зеленского.

ЕС также столкнулся с проблемами, связанными с наркотрафиком, торговлей людьми и нелегальной трансплантацией органов, поэтому нужно пересмотреть приоритеты, чтобы сохранить свои достижения и минимизировать последствия решений, принятых за последние десятилетия, уверена Захарова.

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Борис Эльфанд
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