Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу необходимо заняться реальными проблемами, а не создавать новые поводы для противостояния. По её словам, нынешний курс ЕС привёл к серьёзным последствиям в сфере безопасности и усилил ряд угроз внутри Европы, поэтому Брюсселю необходимо сосредоточиться на исправлении уже возникших проблем.

«У Европейского союза есть действительно насущные проблемы, которыми он должен заниматься и уделять внимание, а не придумывать несуществующие проблемы и не усиливать те чудовищные деструктивные тенденции, которые уже насоздавал за десятилетия...» — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

По её оценке, среди главных вызовов — разрушение европейской системы безопасности, рост криминальных угроз на фоне миграционного кризиса, а также распространение оружия, переданного Украине и усиление позиций Владимира Зеленского.

ЕС также столкнулся с проблемами, связанными с наркотрафиком, торговлей людьми и нелегальной трансплантацией органов, поэтому нужно пересмотреть приоритеты, чтобы сохранить свои достижения и минимизировать последствия решений, принятых за последние десятилетия, уверена Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад упустил шанс создать «Дубай» в Киеве. По её мнению, средства, направленные на поддержку Киева, могли бы полностью изменить облик Украины и сделать её одним из наиболее технологически развитых государств Европы.