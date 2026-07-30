Владимир Зеленский показал себя абсолютно недоговороспособной фигурой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на, наоборот, стремление киевского главы к масштабированию конфликта.

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт», — сказала она.

Ранее Мария Захарова предупредила Европу о неизбежном ударе от Владимира Зеленского. По словам представителя внешнеполитического ведомства, об этом говорят данные итальянских правоохранителей о том, что местная мафия пытается приобрести дроны, подобные стоящим на вооружении ВСУ.