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30 июля, 15:02

Захарова: Зеленский недоговороспособен и стремится к масштабированию конфликта

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский показал себя абсолютно недоговороспособной фигурой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на, наоборот, стремление киевского главы к масштабированию конфликта.

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт», — сказала она.

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Ранее Мария Захарова предупредила Европу о неизбежном ударе от Владимира Зеленского. По словам представителя внешнеполитического ведомства, об этом говорят данные итальянских правоохранителей о том, что местная мафия пытается приобрести дроны, подобные стоящим на вооружении ВСУ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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