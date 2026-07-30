Захарова: Зеленский недоговороспособен и стремится к масштабированию конфликта
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Владимир Зеленский показал себя абсолютно недоговороспособной фигурой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на, наоборот, стремление киевского главы к масштабированию конфликта.
«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт», — сказала она.
Ранее Мария Захарова предупредила Европу о неизбежном ударе от Владимира Зеленского. По словам представителя внешнеполитического ведомства, об этом говорят данные итальянских правоохранителей о том, что местная мафия пытается приобрести дроны, подобные стоящим на вооружении ВСУ.
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