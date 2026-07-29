Созданный Западом украинский монстр становится неуправляемым и неизбежно нанесёт удар по собственным создателям в Европейском союзе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поводом для комментария послужила тревога итальянской прокуратуры. Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучио заявил, что местная мафия пытается приобрести на чёрном рынке дроны, аналогичные тем, что применяются на Украине. Он предупредил, что полиция окажется бессильна против преступности с таким вооружением.

В эфире радио Sputnik Захарова назвала подобное развитие событий абсолютно предсказуемым. По её словам, западные военные поставки в большинстве своём до Киева не доходят и распределяются по другим каналам: часть уходит на чёрный рынок, часть попадает в регионы, где действуют террористы, и лишь остальное добирается до фронта.

Дипломат охарактеризовала Украину как монстра, которого Европа уже не контролирует. Она отметила, что это создание теперь обслуживает любые группировки, готовые платить деньги, и уже добралось до африканского континента, где три государства разорвали дипломатические отношения с Киевом.

Захарова также напомнила высказывание главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, сравнившего военную помощь Киеву с лекарством для больного. Она пояснила, что вместо лечения Запад накачивает пациента средствами, которые мобилизуют его на смертном одре для последнего удара по тем, кто его кормил.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что история учит многому. Она выразила уверенность, что Владимир Зеленский не упустит возможности нанести урон собственным спонсорам на европейской территории.

Напомним, главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил, что итальянская мафия восстанавливает арсеналы и ищет на чёрном рынке современное оружие, включая дроны, аналогичные применяемым в украинском конфликте. По его данным, преступные группы наращивают запасы в Палермо и других районах страны, а в Саленто уже обнаружено вооружение, прибывшее с Балкан. Часть такой высокотехнологичной продукции попала на европейский чёрный рынок именно в ходе боевых действий на Украине.