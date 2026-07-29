ANSA: Мафия в Италии пытается купить применяемые на Украине дроны

Итальянская мафия пытается приобрести на чёрном рынке беспилотники, похожие на применяемые в конфликте на Украине. Преступные группы восстанавливают арсеналы в Палермо и других районах Италии, передаёт агентство ANSA со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.

По словам прокурора, мафиозные структуры ищут современное оружие высокого качества. Правоохранители также нашли в Саленто вооружение, которое, по их данным, прибыло с Балкан.

Де Лучия заявил, что мафия проявляет интерес к более совершенным образцам оружия. Часть такой продукции появилась на европейском чёрном рынке во время конфликта на Украине.

«У нас есть признаки закупок боеприпасов, запускаемых с беспилотников, — оружия, против которого мы не готовы защищаться», — заявил прокурор.

Ранее сообщалось, что после прекращения захода торговых судов в черноморские порты Украины мог остановиться канал поставок оружия террористическим группировкам в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом заявили представители российских силовых структур. Они связали перевозки вооружения с торговыми судами, которые доставляли на Украину грузы и технику. По версии источника, часть полученного Киевом оружия затем тайно вывозили в обратном направлении и передавали радикальным группировкам.