Террористические группировки в Африке и на Ближнем Востоке лишились канала получения оружия с Украины после прекращения захода торговых судов в её черноморские порты. Об этом заявили в российских силовых структурах.

Источник сослался на слова украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого об остановке морских перевозок. По версии российской стороны, вместе с сельскохозяйственными грузами на Украину доставляли вооружение и технику.

«Морская блокада черноморских портов Украины в первую очередь направлена на прекращение транзита вооружения», — пишет ТАСС.

Он утверждает, что часть полученного Киевом оружия затем тайно отправлялась в обратном направлении и попадала к радикальным группировкам в странах Африки и Ближнего Востока. Независимых подтверждений этой информации в сообщении не приводится.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские военные пытаются открыть в Африке «второй фронт» против России. Инструкторы и наёмники действуют в Мали, Ливии и Судане, где обучают боевиков работе с дронами и якобы участвуют в атаках на российские объекты и операциях местных вооружённых формирований.