США могут нанести удар по террористам в одной из стран Африки

Администрация США рассматривает возможность нанесения удара по группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (часть «Аль-Каиды»*) в Мали. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В случае утверждения операции Мали станет восьмым государством, где президент Дональд Трамп применил военную силу с начала второго срока.

По данным издания, среди высокопоставленных чиновников нет единого мнения. За атаку активно выступает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка. Однако у его коллег есть сомнения.

Ключевая проблема — возможная эскалация с Россией. Как отмечает WP, любое прямое присутствие американских сил в регионе сопряжено с риском боестолкновений с военными РФ.

Чтобы избежать прямого конфликта, сторонам могут потребоваться меры, аналогичные тем, что действовали в Сирии. Такая координация позволила бы разграничить зоны ответственности.

Также в публикации приводится мнение неназванного сотрудника вашингтонской администрации. Он утверждает, что сотрудничество ряда африканских стран с российской стороной не было результативным.

Финальное решение об ударе пока не принято. Ситуация зависит от способности военных ведомств двух стран выстроить каналы связи для предотвращения инцидентов на территории Мали.

Мали уже более десяти лет остаётся одним из главных очагов террористической активности в регионе Сахель. После восстания туарегов в 2012 году и последующего захвата части северных районов исламистскими группировками страна ведёт затяжную борьбу с боевиками. Несмотря на регулярные военные операции, связанные с «Аль-Каидой»* и ИГИЛ* группировки продолжают совершать нападения на военных, сотрудников государственных учреждений и мирных жителей, особенно на севере и в центре Мали, а также в приграничных районах с Буркина-Фасо и Нигером.

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