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Регион
22 июля, 19:44

США могут нанести удар по террористам в одной из стран Африки

WP: Администрация США рассматривает удар по террористам в Мали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Администрация США рассматривает возможность нанесения удара по группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (часть «Аль-Каиды»*) в Мали. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В случае утверждения операции Мали станет восьмым государством, где президент Дональд Трамп применил военную силу с начала второго срока.

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По данным издания, среди высокопоставленных чиновников нет единого мнения. За атаку активно выступает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка. Однако у его коллег есть сомнения.

Ключевая проблема — возможная эскалация с Россией. Как отмечает WP, любое прямое присутствие американских сил в регионе сопряжено с риском боестолкновений с военными РФ.

Чтобы избежать прямого конфликта, сторонам могут потребоваться меры, аналогичные тем, что действовали в Сирии. Такая координация позволила бы разграничить зоны ответственности.

Также в публикации приводится мнение неназванного сотрудника вашингтонской администрации. Он утверждает, что сотрудничество ряда африканских стран с российской стороной не было результативным.

Финальное решение об ударе пока не принято. Ситуация зависит от способности военных ведомств двух стран выстроить каналы связи для предотвращения инцидентов на территории Мали.

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Мали уже более десяти лет остаётся одним из главных очагов террористической активности в регионе Сахель. После восстания туарегов в 2012 году и последующего захвата части северных районов исламистскими группировками страна ведёт затяжную борьбу с боевиками. Несмотря на регулярные военные операции, связанные с «Аль-Каидой»* и ИГИЛ* группировки продолжают совершать нападения на военных, сотрудников государственных учреждений и мирных жителей, особенно на севере и в центре Мали, а также в приграничных районах с Буркина-Фасо и Нигером.

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* Террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Никита Никонов
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