Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию Усамы бен Ладена

ФСБ и ЦРУ совместно готовили операцию по ликвидации лидера террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена по договорённости президентов России и США. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Российская спецслужба выполнила свою часть договорённости, американская — нет. Патрушев отметил, что бен Ладен был агентом США, которого использовали до определённого момента, а ликвидировали, когда он начал мешать и компрометировать деятельность американских спецслужб. Других деталей о характере планируемой операции и причинах срыва договорённостей помощник президента не привёл.

«ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию Усамы бен Ладена по договорённости президентов России и США. Российская спецслужба выполнила свою часть договорённости, а американская — нет. Но мы-то знаем, что он — их агент и до поры до времени они его использовали, а в тот момент, когда он им уже начал мешать — я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, — они его ликвидировали», — сообщил Патрушев.

Ранее в прямом эфире американского телеканала CNN появилось изображение с именем Обама бен Ладен. Такую же ошибку канал допустил в 2014 году, когда он являлся президентом США. В этот раз во время сюжета о перемещении нелегалов в центр заключения Гуантанамо при нынешнем американском президенте Дональде Трампе речь зашла об известном соратнике международного террориста, взявшего на себя ответственность за теракт 11 сентября 2001 года, Усамы бен Ладена. Его единомышленник Абу Зубайда считается самым долго удерживаемым в Америке преступником в ходе борьбы с террором.

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