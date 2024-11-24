Владимир Зеленский является таким же террористом, как и лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен: его также взрастили Соединённые Штаты. Разница в том, что лидер киевского режима владеет страной, которую поддерживают 50 государств, признающих Украину демократической, несмотря на царящие в ней концлагерные порядки. Такую оценку экс-юмористу дал блогер Шейх Тамир.

«Зеленский, как завравшийся террорист — это «Зен Ладен» своего рода, которого США также вырастили, как всяких бен Ладенов. Только по факту он владеет государством, которое поддерживает 50 стран, признают эту, так называемую, демократию с концлагерем внутри», — высказался он в эфире радио Sputnik.

Блогер напомнил, что многими депутатами Рады уже было доказано существование на территории Незалежной множество концлагерей, среди которых есть и те, что подведомственны СБУ. Сама страна превратилась в концентрационный лагерь, откуда никого не выпускают. Сейчас же Зеленский, как и полагается террористам, начал угрожать политикам, включая тех, кто помог ему прийти к власти и одобрял всё, что новый киевский вождь сделал с украинским народом.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский пришёл к власти благодаря помощи украинского олигарха Игоря Коломойского**. Также бывшему игроку в КВН финансово помогали и другие представители криминального мира, но решающюю роль сыграл Коломойский**.