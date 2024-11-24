Владимир Зеленский смог получить свой нынешний пост с помощью украинского олигарха Игоря Коломойского*. Главу киевского режима также финансировали преступники. Ключевую роль в победе Зеленского сыграл именно бизнесмен, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Изначально Коломойский* получил «квоту» в Верховной раде, потому что привёл туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию «Слуга народа». При этом сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.