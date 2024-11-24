Мошенник и марионетка: Стало известно, как Зеленский занял пост кровавого вассала западных элит
Боуз: Зеленский начинал как марионетка преступника Игоря Коломойского*
Владимир Зеленский смог получить свой нынешний пост с помощью украинского олигарха Игоря Коломойского*. Главу киевского режима также финансировали преступники. Ключевую роль в победе Зеленского сыграл именно бизнесмен, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«Зеленский — мошенник и марионетка, сегодняшний кровавый вассал западных элит, начинал как марионетка преступника», — написал он.
Изначально Коломойский* получил «квоту» в Верховной раде, потому что привёл туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию «Слуга народа». При этом сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.
На данный момент Игорь Коломойский* находится под стражей на Украине из-за обвинений, выдвинутых против него в 2023 году, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Тогда Киевский суд принял решение о его помещении в СИЗО. В мае офис генерального прокурора Украины предъявил олигарху обвинения в организации заказного убийства.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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