Второй по значимости главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Биляль аль-Майнуки был уничтожен 16 мая 2026 года, а не двумя годами ранее. Об этом заявил специальный советник президента Нигерии Байо Онануга. Его слова приводит газета Premium Times.

16 мая президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о совместной ликвидации аль-Майнуки силами ВС США и ВС Нигерии. После этого газета Daily Trust напомнила, что 21 февраля 2024 года официальный представитель Минобороны Нигерии Эдуард Буба уже отчитывался о нейтрализации этого боевика в составе группы из примерно 50 человек. Тогда военные заявили, что аль-Майнуки уничтожен. Онануга распространил заявление, в котором объяснил причину расхождения в датах.

«Руководство служб безопасности обращает внимание, что заявление от 2024 года было вызвано ошибкой в идентификации в условиях тумана контртеррористических операций»», — привела его слова газета Premium Times.

Советник президента подчеркнул, что теперь военные с полной уверенностью подтверждают уничтожение аль-Майнуки. Никаких дополнительных подробностей о текущей операции он не привёл.

Ранее сообщалось, что главарь грузинских наёмников Мамука Мамулашвили выводил значительную часть денег через некоммерческую организацию в США. Организация Georgian Humanitarian Legion зарегистрирована в штате Техас. Её основателями числятся Мамулашвили, его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп. Последний ранее фигурировал в американских расследованиях, связанных с финансовыми нарушениями и мошенничеством. Выведенные в США деньги впоследствии обналичивались. Представитель силовых структур добавил, что обналичиванием занималась именно эта организация.

