Daily Trust: Главаря боевиков, которого «убил» Трамп, уничтожили ещё в 2024 году

Занимавший второе место в иерархии террористической группировки ИГИЛ* Абу Биляль аль-Майнуки, о ликвидации которого ранее сообщал президент США Дональд Трамп, был убит в начале 2024 года. Об этом пишет нигерийская газета Daily Trust, ссылаясь на заявление бывшего официального представителя Минобороны Нигерии Эдуарда Бубу/

«Бывший официальный представитель Минобороны заявил, что главарь террористов был убит 21 февраля 2024 года. Буба утверждал, что за этот период было убито более 50 бойцов», — говорится в публикации.

16 мая Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social информацию о ликвидации боевика по имени Абу Биляль аль-Майнуки. Согласно заявлению президента США, операция по уничтожению террориста была проведена совместно американскими и нигерийскими вооружёнными силами. Президент Нигерии Бола Тинубу подтвердил факт успешного проведения данной операции.

А до этого Трамп объявил о мощном и смертоносном ударе ВС США по боевикам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Американский лидер сообщил, что Пентагон провёл серию высокоточных атак. Трамп также подчеркнул, что приказ о нанесении удара отдал лично он.

