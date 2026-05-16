Рогатого «Трампа» принесут в жертву на Курбан-Байрам 27 мая

В Бангладеш разгорелся нешуточный ажиотаж вокруг обычного, на первый взгляд, буйвола. Местные жители обнаружили у животного поразительное внешнее сходство с 45-м и 47-м президентом США Дональдом Трампом. Но жизнь его от этого лучше не станет.

Из-за характерной причёски (светлая чёлка) и массивного телосложения быка прозвали «Дональдом Трампом». Перед главным мусульманским праздником Курбан-Байрамом рогатый быстро стал звездой соцсетей.

Однако судьба «знаменитости» предрешена. 27 мая священное животное будет принесено в жертву. Владелец буйвола уже получил на него множество заявок от желающих совершить обряд именно с этим рогатым «Трампом».

Официальной реакции от посольства США не последовало. Местные шутят, что это, вероятно, самый быстрый способ «избавиться от политика» без импичмента. Впрочем, для Бангладеш это просто забавное совпадение. А для буйвола — почётная миссия.

