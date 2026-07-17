Украинские военные пытаются создать в Африке второй фронт против России. Их присутствие зафиксировали в Мали, Ливии, Судане и других странах континента. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко, пишет ТАСС.

По словам дипломата, в Мали украинские инструкторы работают в рядах исламистских формирований. В частности, они обучают боевиков применять беспилотные летательные аппараты.

«Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России», — отметил Борисенко.

Он также рассказал о деятельности украинских инструкторов в Ливии. По его утверждению, под видом обучения местных военных работе с беспилотниками они применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Судно получило повреждения 3 марта и до сих пор дрейфует в Средиземном море.

Кроме того, украинских наёмников, по данным российского МИД, заметили в Судане. Борисенко заявил, что в ноябре прошлого года они участвовали на стороне мятежных «Сил быстрого реагирования» в захвате города Эль-Фашер. После этого там погибло значительное число мирных жителей.

Ранее военный аналитик Борис Рожин оценил перспективы возможных наступательных действий Армии России на Черниговском направлении. По его словам, такой сценарий не исключён, но имеет серьёзные ограничения. Теоретически, пояснил эксперт, активность в этом регионе могла бы решить две задачи: создать буферную зону для защиты приграничных районов от обстрелов и заставить противника распылять свои ограниченные резервы. Однако на практике север Черниговской области крайне неудобен для ведения боевых действий — сложный рельеф и плотные минные заграждения делают продвижение затруднительным.