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Регион
15 июня, 06:45

Запад пытался открыть второй фронт против России в Приднестровье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Запад и Украина в апреле пытались открыть второй фронт против России на Приднестровском направлении. Об этом рассказал в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, из-за конфликта на Украине приднестровский вопрос стал намного острее.

«После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда — я думаю, это актуально и сейчас, — открыть второй фронт. То есть затянуть Россию в боевые действия где-то и на других участках, кроме Донбасса, Луганска и так далее. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — сказал политик.

Додон отметил, что «на том этапе удалось избежать этого». Он также напомнил, что ранее Грузия уже заявляла о призывах Запада открыть второй фронт против России.

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Ранее Грузия действительно признавала, что западные страны требовали от неё открыть «второй фронт» против Москвы. После 2022 года некоторые западные государства давали Тбилиси понять, что нужно активнее участвовать в антироссийской политике — вплоть до того, чтобы начать боевые действия против России. При этом Москва продолжает участвовать в международных переговорах по Закавказью, где обсуждаются вопросы безопасности и стабильности в регионе.

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Наталья Афонина
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