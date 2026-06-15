Запад и Украина в апреле пытались открыть второй фронт против России на Приднестровском направлении. Об этом рассказал в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, из-за конфликта на Украине приднестровский вопрос стал намного острее.

«После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда — я думаю, это актуально и сейчас, — открыть второй фронт. То есть затянуть Россию в боевые действия где-то и на других участках, кроме Донбасса, Луганска и так далее. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — сказал политик.

Додон отметил, что «на том этапе удалось избежать этого». Он также напомнил, что ранее Грузия уже заявляла о призывах Запада открыть второй фронт против России.

Ранее Грузия действительно признавала, что западные страны требовали от неё открыть «второй фронт» против Москвы. После 2022 года некоторые западные государства давали Тбилиси понять, что нужно активнее участвовать в антироссийской политике — вплоть до того, чтобы начать боевые действия против России. При этом Москва продолжает участвовать в международных переговорах по Закавказью, где обсуждаются вопросы безопасности и стабильности в регионе.