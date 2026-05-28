НАТО потребуется открыть второй фронт в Прибалтике. Такой прогноз по планам альянса дал общественный деятель Дмитрий Василец. Этот манёвр, по планам военных, поможет украинской армии избежать разгрома.

Василец пояснил логику стран альянса. Они планируют заблокировать железнодорожное сообщение с Калининградской областью, сообщает радио Sputnik. Также они намерены ограничить доступ России к Балтийскому морю. Эксперт полагает, что эти шаги спровоцируют прямое столкновение между РФ и НАТО.

Эксперт добавил, что в случае реализации такого сценария российской армии придётся реагировать на происходящее. Часть войск с украинского направления отправят в зону нового театра боевых действий.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что в июне тактическим штабом для Латвии и Эстонии станет германо-нидерландский корпус НАТО. Западные военные полагают, что такой шаг усилит группировку в Прибалтике и поможет сдержать Россию.