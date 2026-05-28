Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что НАТО активно готовится к возможному вооружённому конфликту на восточном направлении. Он отметил, что альянс планомерно укрепляет свои военные возможности и поддерживает высокий уровень разведывательной и учебно-тренировочной активности в регионе. Заявление было сделано на международной встрече представителей, отвечающих за безопасность.

«Де-факто идёт практическая подготовка НАТО к масштабному вооружённому конфликту на Востоке», — сказал глава СВР.

Нарышкин отметил, что в экспертном сообществе обсуждаются возможные точки начала нового конфликта и шансы человечества на выживание в нем. По его мнению, Великобритания играет значительную роль в подстрекательстве к противостоянию с Россией.

Также Нарышкин заявил, что будущее за странами, стремящимися к процветанию и миру. Он отметил, что те, кто прибегает к насилию, сами станут его жертвами, и подчеркнул, что Москва придерживается именно этой позиции.