Украина стала ареной боевых действий, где 56 стран координированно выступают против России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, западные коммуникационные технологии, применяемые для масштабной антироссийской пропаганды среди украинского населения, поставили под угрозу само существование страны.

«Коммуникационные технологии, используемые Западом для массированной антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили её существование под угрозу. Страна превращена в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 иностранных государств», — сказал Шойгу на открытии международной встречи по безопасности в Подмосковье, проходящей в рамках Международного форума по безопасности.

Ранее Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» и недавние учения ядерных сил должны повлиять на оценки западных стратегов. По его словам, им следует осторожнее учитывать последствия политики в отношении России и её союзников. Он назвал успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты важным сигналом для стран Запада.