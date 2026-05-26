Шойгу: Россия учится отражать удары вглубь страны и помогает союзникам

Россия учится эффективнее отражать удары, которые наносятся вглубь её территории, и помогает в этом союзникам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу журналистам по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

По его словам, развитие вооружений требует постоянной адаптации систем защиты. Россия не только усиливает собственную безопасность, но и делится опытом с партнёрами, которым также приходится учитывать новые риски.

«Конечно, появляется всё новое и новое оружие. Хотелось бы, чтобы его не было. Конечно, те удары, которые идут вглубь нашей страны, нам надо только учиться их эффективно отражать. И помогать нашим соседям и друзьям», — сказал Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» и недавние учения ядерных сил должны повлиять на оценки западных стратегов. По его словам, им следует осторожнее учитывать последствия политики в отношении России и её союзников. Он назвал успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты важным сигналом для стран Запада.