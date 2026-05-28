Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил на международной встрече по безопасности, что будущее за странами, стремящимися к процветанию и миру. Он отметил, что те, кто прибегает к насилию, сами станут его жертвами, и подчеркнул, что Москва придерживается именно этой позиции.

По мнению Нарышкина, перспективное развитие государств определяется не ощущением собственной уникальности, а признанием ценности как своих, так и чужих культурных устоев. Он отметил, что истинный прогресс достигается через стремление к общему благосостоянию и гармонии, а не через жажду обогащения и доминирования.

«Это и есть многополярность, а все взявшие меч — мечом погибнут. На том стоим», — подчеркнул директор СВР на встрече представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.