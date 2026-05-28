НАТО перебрасывает в Прибалтику германо-нидерландский корпус

С середины текущего года тактическим штабом для Латвии и Эстонии в рамках оборонных планов Североатлантического альянса станет германо-нидерландский корпус. О таком решении, по данным агентства Reuters, сообщило Министерство обороны Германии.

«Развёртывание дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет сплочённость НАТО и способствует сдерживанию России», — отмечено в тексте.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Германия направят десятки военных в Эстонию для создания тактического командного центра НАТО, который займётся координацией операций альянса в Балтийском регионе. Речь идёт о штабе Первого германо-нидерландского армейского корпуса, переданного в распоряжение НАТО. Новый штаб, по расчётам альянса, ускорит реакцию союзников в случае кризиса, сменив управление из Польши. К проекту уже подключились около 14 стран.