Военэксперт оценил возможность открытия второго фронта на Черниговщине

Военный аналитик Борис Рожин оценил перспективы возможных наступательных действий российской армии на Черниговском направлении. По его словам, такой сценарий не исключён, но имеет серьёзные ограничения.

Теоретически, пояснил эксперт в эфире радио Sputnik, активность в этом регионе могла бы решить две задачи: создать буферную зону для защиты приграничных районов от обстрелов и заставить противника распылять свои ограниченные резервы. Однако на практике север Черниговской области крайне неудобен для ведения боевых действий — сложный рельеф и плотные минные заграждения делают продвижение затруднительным.

Таким образом, даже если Москва примет решение действовать на этом участке, речь, скорее всего, пойдёт о локальной активности, а не о масштабном наступлении.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Раде разводят панику из-за риска открытия нового фронта ВС РФ на Черниговщине. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что в этом случае ВСУ может не хватить ресурсов для одновременного сдерживания противника на всех направлениях.