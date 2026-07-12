Власти Черниговской области и отряд полицейского спецназа КОРД готовят операции против не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничных сёл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.

«В приграничных сёлах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД. Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья», — говорится в заявлении.

По данным источника, украинские силовики также ищут дрон-детекторы для передвижения по приграничным территориям.

Ранее военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск за три дня вывели из Константиновки несколько групп мирных жителей общей численностью до 20 человек. По данным Минобороны России, для эвакуации подготовили безопасные маршруты, задействовали беспилотники, багги, мототранспорт и наземные робототехнические комплексы. По дороге людям передавали воду, еду и лекарства, а при необходимости оказывали медицинскую помощь.