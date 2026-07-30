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Регион
30 июля, 10:38

«Подонок, но наш подонок»: За что «карманному террористу» Зеленскому прилетело от Трампа

Политолог Михайлов: Зеленскому прилетело за удар по интересам США в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США приструнили Владимира Зеленского из-за ударов Украины в Чёрном море, которые начали мешать американским экономическим интересам. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя статью The Wall Street Journal.

По данным издания, Chevron обратилась к администрации США с просьбой повлиять на ситуацию после атак на суда в регионе. После консультаций с представителями судоходной отрасли Вашингтон призвал Киев не бить по судам, не связанным с Россией.

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Политолог уверен что Киев давно стал источником раздражения для ряда стран, однако многие не готовы публично предъявлять ему претензии из-за поддержки со стороны Запада. Ситуация меняется, когда действия Украины затрагивают интересы крупных американских корпораций.

Именно в этот момент лоббисты выходят на уровень Белого дома и требуют объяснений, почему союзник США мешает важной логистике. В случае с Чёрным морем украинские удары начали нарушать экономические связи США, поэтому Зеленскому «прилетело».

«Это именно та позиция, которую сейчас занимает Вашингтон. Мол, Зеленский — подонок, но он наш подонок, и мы его используем, чтобы наносить преступные удары, он карманный террорист», — объяснил собеседник «Царьграда».

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Напомним, по данным WSJ, США призвали Украину прекратить атаки на суда в Чёрном море. Решение приняли после разговоров администрации Дональда Трампа с представителями морских перевозчиков.

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Борис Эльфанд
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