Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о якобы масштабной информационной кампании Москвы в Европе.

Украинский министр заявил, что российские ресурсы якобы распространяют материалы для «нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе». Поводом для обвинений стала публикация информации о миграционном кризисе в испанской Сеуте. Захарова в ответ поинтересовалась, считает ли Киев также «российским вмешательством» публикации на сайтах западных ведомств и заявления европейских стран о проблемах с миграцией.

«Мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили?» – написала представитель российского МИД в своём телеграм-канале.

В завершение комментария Захарова резко оценила действия украинских властей, назвав киевский режим «унылым гнильём». Она также поставила под сомнение обвинения в адрес Москвы, указав на сообщения о миграционном кризисе в самой Европе.

Ранее Life.ru писал, что жители испанской Сеуты встретили премьер-министра страны Педро Санчеса протестами из-за ситуации с мигрантами. Во время визита политика люди освистывали его и требовали отставки, обвиняя власти в неспособности справиться с проблемой. Сам Санчес заявил, что причиной кризиса стали действия преступных группировок, занимающихся перевозкой мигрантов. Сеута, расположенная на северном побережье Африки, остается одним из ключевых маршрутов нелегального проникновения в Европу.