Жители Сеуты освистали и прокляли премьера Испании Санчеса за наплыв мигрантов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий.
Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали и осыпали проклятиями жители Сеуты во время его визита в автономный город на побережье Африки. Об этом сообщил новостной портал Hespress. Люди выкрикивали оскорбления и требовали отставки премьера, возлагая на него ответственность за миграционный кризис.
Испанского премьера Педро Санчеса освистали и обматерили в Сеуте. Видео © X / RadioGenoa
Большую часть поездки Санчес провёл в усиленной охране. Целью визита было знакомство с обстановкой и встреча с местными властями и силовиками. Выступая перед жителями, премьер связал массовый наплыв мигрантов с действиями мафиозных группировок, занимающихся незаконной переправкой людей.
Всего за одни сутки границу испанского анклава Сеута на севере Африки, по имеющимся данным, пересекли не менее 40 тысяч мигрантов. На фоне резкого роста числа прибывших Мадрид направил в город дополнительные военные подразделения, а власти Италии предложили временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Эту инициативу также поддержала Финляндия. Около 25 тысяч нелегалов покинули испанский анклав Сеута и вернулись в Марокко. Ранее власти сообщали, что число нарушителей могло достигать 60 тысяч.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.