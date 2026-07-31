Жители Сеуты освистали и прокляли премьера Испании Санчеса за наплыв мигрантов

Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали и осыпали проклятиями жители Сеуты во время его визита в автономный город на побережье Африки. Об этом сообщил новостной портал Hespress. Люди выкрикивали оскорбления и требовали отставки премьера, возлагая на него ответственность за миграционный кризис.

Испанского премьера Педро Санчеса освистали и обматерили в Сеуте. Видео © X / RadioGenoa

Большую часть поездки Санчес провёл в усиленной охране. Целью визита было знакомство с обстановкой и встреча с местными властями и силовиками. Выступая перед жителями, премьер связал массовый наплыв мигрантов с действиями мафиозных группировок, занимающихся незаконной переправкой людей.