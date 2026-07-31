В одном шаге от мечты: Число мигрантов, погибших при прорыве в Испанию, выросло до 41

Число мигрантов, погибших при попытке добраться до испанского анклава Сеута по морю, увеличилось до 41 человека. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в испанской полиции.

Ранее сообщалось о 24 погибших, однако впоследствии данные были скорректированы. По информации местных СМИ, тысячи людей пытались попасть в Сеуту вплавь или обходили пограничный волнорез, разделяющий испанскую территорию и Марокко. По различным оценкам, общее число пересёкших границу мигрантов могло достигнуть 60 тысяч человек.

Из-за резкого наплыва людей испанские власти направили в Сеуту военных для усиления мер безопасности. Премьер-министр страны Педро Санчес ранее охарактеризовал произошедшее как нарушение территориальной целостности Испании.