Суета в Сеуте: В ЕС крепнет желание лишить наводнённую ордами мигрантов Испанию Шенгена

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала все страны Европы поддержать предложение Италии об исключении Испании из Шенгенской зоны. Об этом она написала в соцсети Х.

По мнению главы финского МВД, Мадрид полностью провалил защиту внешних рубежей от неконтролируемого вторжения. Она подчеркнула, что подобная ситуация не может продолжаться бесконечно.

Рантанен выразила солидарность с позицией итальянского премьера Джорджии Мелони. Финский министр убеждена, что государства, игнорирующие обязательства по охране периметра, утрачивают право находиться в едином визовом пространстве.