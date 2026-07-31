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31 июля, 11:41

Суета в Сеуте: В ЕС крепнет желание лишить наводнённую ордами мигрантов Испанию Шенгена

МИД Финляндии поддержал предложение Мелони о лишении Испании Шенгена

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала все страны Европы поддержать предложение Италии об исключении Испании из Шенгенской зоны. Об этом она написала в соцсети Х.

По мнению главы финского МВД, Мадрид полностью провалил защиту внешних рубежей от неконтролируемого вторжения. Она подчеркнула, что подобная ситуация не может продолжаться бесконечно.

Рантанен выразила солидарность с позицией итальянского премьера Джорджии Мелони. Финский министр убеждена, что государства, игнорирующие обязательства по охране периметра, утрачивают право находиться в едином визовом пространстве.

Число погибших при попытке доплыть до Сеуты марокканцев возросло до 24
Число погибших при попытке доплыть до Сеуты марокканцев возросло до 24

Напомним, в испанском анклаве Сеута пылает невероятный миграционный кризис: за сутки границу со стороны Марокко незаконно пересекли не менее 40 тысяч человек. Мадрид стягивает в город армейские подразделения, а Италия на фоне происходящего уже призвала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны.

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Юрий Лысенко
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