Суета в Сеуте: В ЕС крепнет желание лишить наводнённую ордами мигрантов Испанию Шенгена
МИД Финляндии поддержал предложение Мелони о лишении Испании Шенгена
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Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала все страны Европы поддержать предложение Италии об исключении Испании из Шенгенской зоны. Об этом она написала в соцсети Х.
По мнению главы финского МВД, Мадрид полностью провалил защиту внешних рубежей от неконтролируемого вторжения. Она подчеркнула, что подобная ситуация не может продолжаться бесконечно.
Рантанен выразила солидарность с позицией итальянского премьера Джорджии Мелони. Финский министр убеждена, что государства, игнорирующие обязательства по охране периметра, утрачивают право находиться в едином визовом пространстве.
Напомним, в испанском анклаве Сеута пылает невероятный миграционный кризис: за сутки границу со стороны Марокко незаконно пересекли не менее 40 тысяч человек. Мадрид стягивает в город армейские подразделения, а Италия на фоне происходящего уже призвала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны.
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