40 тысяч мигрантов из Африки могли прорваться в испанский город за сутки
El Confidencial: В Сеуту за сутки могли прорваться 40 тысяч мигрантов из Африки
Около 40 тысяч человек незаконно пересекли границу испанского города Сеута со стороны Марокко за одни сутки. Об этом сообщает газета El Confidencial со ссылкой на оценки Гражданской гвардии Испании.
Мигранты рвутся на испанскую территорию. Видео © X / Predictivemoney
По информации издания, поток мигрантов не прекращался даже ночью — люди продолжали прибывать в анклав после массового пересечения границы. Масштаб происходящего вынудил испанские власти принять дополнительные меры для стабилизации ситуации.
Для усиления безопасности в Сеуту направили военных. Кроме того, 31 июля город планируют посетить премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, чтобы оценить обстановку на месте.
Напомним, на границе Марокко с испанским анклавом Сеута тысячи мигрантов из африканских стран устроили массовый прорыв через границу. Люди карабкались через заграждения, рыли подкопы и добирались до Испании вплавь. Соседние страны в панике, а Италия уже требует закрыть Шенген для Мадрида.
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Обложка © X / Predictivemoney