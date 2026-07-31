Илон Маск сравнил нашествие мигрантов в Сеуте с атакой зомби из «Войны миров Z»

Напомним, что на границе Марокко и испанского анклава Сеута толпы мигрантов из Африки попытались прорваться в Европу. Люди лезли через заборы, копали подкопы и даже плыли вдоль берега. На некоторых участках марокканские полицейские не мешали им. Среди мигрантов были женщины с детьми и целые семьи, которые приехали к границе на машинах и мотоциклах. В ответ испанские власти ввели в Сеуту войска.