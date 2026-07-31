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Регион
31 июля, 07:35

Илон Маск сравнил нашествие мигрантов в Сеуте с атакой зомби из «Войны миров Z»

Обложка © «Война миров Z», режиссёр Марк Форстер, сценаристы Дрю Годдард, Дэймон Линделоф

Обложка © «Война миров Z», режиссёр Марк Форстер, сценаристы Дрю Годдард, Дэймон Линделоф

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал массовое проникновение африканских мигрантов в испанский анклав Сеута. Он сравнил происходящее с кадрами из зомби-апокалипсиса.

Бизнесмен опубликовал отрывок из фильма «Война миров Z», где полчища зомби прорываются через гигантскую стену.

«Ого! В Испании, похоже, творится какое-то безумие!», — написал Маск под видео с мигрантами в Сеуте.

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Напомним, что на границе Марокко и испанского анклава Сеута толпы мигрантов из Африки попытались прорваться в Европу. Люди лезли через заборы, копали подкопы и даже плыли вдоль берега. На некоторых участках марокканские полицейские не мешали им. Среди мигрантов были женщины с детьми и целые семьи, которые приехали к границе на машинах и мотоциклах. В ответ испанские власти ввели в Сеуту войска.

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Наталья Афонина
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