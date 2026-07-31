«Полный коллапс» на границе с Марокко вынудил власти Испании прибегнуть к военным

Власти Испании решили направить военнослужащих в Сеуту после массового прорыва мигрантов через границу с Марокко. Военные помогут усилить безопасность в испанском эксклаве на севере Африки, сообщает El Pais со ссылкой на официальные источники.

«Вооружённые силы усилят Гражданскую гвардию при осуществлении её полномочий и тех задач, которые могут потребоваться для поддержания безопасности в городе Сеута. Мобилизованные силы будут координироваться оперативным командованием и окажут поддержку Гражданской гвардии», — сообщили источники в испанском правительстве, слова которых приводит El Pais.

По словам главы ассоциации, представляющей сотрудников Гражданской гвардии Испании в Сеуте, Рашида Сбихи, обстановка на границе остаётся крайне напряжённой. Он отметил, что определить точное число нарушителей сейчас невозможно.

«В настоящее время ситуация представляет собой абсолютный хаос. Точные цифры назвать невозможно, это невозможно, границу пересекают тысячи мигрантов», — заявил Сбихи.

Он также охарактеризовал происходящее на границе как «полный коллапс».

Ранее на границе Марокко и испанского анклава Сеута тысячи африканских мигрантов предприняли массовую попытку попасть на территорию Испании. Люди перелезали через заграждения, рыли подкопы и добирались вдоль побережья вплавь. По сообщениям СМИ, на отдельных участках марокканские силовики не препятствовали движению людей. Среди участников прорыва находились женщины с детьми, а также семьи, которые прибыли к границе на автомобилях и мотоциклах.