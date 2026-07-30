Марокканские семьи штурмуют Сеуту: Тысячи африканцев ринулись через границу в испанский анклав

На границе Марокко и испанского анклава Сеута в четверг развернулась масштабная попытка незаконного проникновения. К пограничному периметру единовременно выдвинулись тысячи выходцев из Африки, передаёт агентство EFE.

Штурм Сеуты марокканскими мигрантами. Видео © X / TheInsiderPaper

Люди шли на прорыв сразу несколькими путями. Одни карабкались через ограждения, другие использовали подкопы под заграждениями, третьи пускались вплавь вдоль побережья, пытаясь преодолеть морской участок границы.

Очевидцы утверждают, что на отдельных отрезках марокканские силовики фактически не чинили препятствий движению. Среди осаждающих были замечены не только молодые мужчины, но и женщины с детьми, а также целые семьи, многие из которых прибыли к кордону на автомобилях и мотоциклах.

По предварительным подсчётам, внутрь эксклава сумели просочиться сотни человек. Точные цифры пока выясняются, однако нагрузка на центр приёма уже достигла критической отметки: за предшествующие десять дней город принял от полутора до двух тысяч незваных гостей.

Полицейские профсоюзы Испании бьют тревогу. Представители объединений SUP и Jupol заявили, что стражи порядка на месте попросту не в состоянии обуздать стихийный наплыв, а власти королевства в день инцидента практически бездействовали.

При этом официальные Мадрид и Рабат в срочном порядке договорились об усилении координации. Стороны намерены ускорить процедуры выдворения нарушителей и принять дополнительные меры для предотвращения повторения подобных сценариев. Испанские силовики приведены в состояние повышенной готовности.

Что послужило спусковым крючком для столь массового скопления людей, пока доподлинно не установлено. Произошедшее по времени совпало с отмечавшимся в Марокко Днём трона, однако правоохранительные органы заявили, что не связывают эти два события.

Life.ru рассказывал, как массовые беспорядки с участием сотен марокканских болельщиков вспыхнули в Гааге и Лондоне после вылета их сборной из четвертьфинала мирового первенства. В британской столице фанаты вышли на Эджуэр-роуд, где сосредоточена крупная диаспора, и вступили в стычки с полицией: они забирались на автомобили, крушили витрины, жгли пиротехнику и разбрасывали мусор, а одному из пострадавших правоохранителей медпомощь оказывали прямо на проезжей части. В нидерландской Гааге несколько сотен человек заблокировали движение в районе Схилдерсвейк, передвигаясь на машинах и скутерах, и не реагировали на призывы полиции разойтись.