Не заработал — уезжай домой: Путин утвердил жёсткие финансовые нормативы для мигрантов и их семей

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания в стране для иностранных работников. Документ вносит поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Главное нововведение касается уровня доходов. Отныне трудовые мигранты обязаны обеспечивать себя и находящихся на иждивении членов семьи на сумму не ниже регионального прожиточного минимума с учётом местного коэффициента. Если заработок окажется недостаточным, патент или разрешение на трудовую деятельность продлевать не станут.

В таком случае иностранец вместе с несовершеннолетними детьми будет обязан покинуть территорию России в течение пятнадцати дней. Контроль за финансовым положением приезжих возложен на профильные ведомства.

Налоговая служба станет автоматически передавать в МВД сведения о доходах работающего гражданина за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года. Сами мигранты также должны будут ежегодно отчитываться, прикладывая к уведомлению о проживании справку о доходах, копию декларации или документы об уплате НДФЛ.

Закон расширяет и перечень оснований для аннулирования разрешений на временное проживание и вида на жительство. Срок пребывания сократят при отсутствии данных о заработке или его несоответствии минимальному уровню в расчёте на каждого члена семьи. Эти же нормы затронут иностранцев, работающих у физических лиц в домашнем хозяйстве.

Отдельно прописан статус детей. Они смогут находиться в РФ только в период действия родительского патента и при условии уплаты фиксированного аванса по НДФЛ за каждого ребёнка. По достижении совершеннолетия молодые люди должны в течение тридцати суток покинуть страну либо самостоятельно оформить патент.

Кроме того, документ уточняет нижние границы зарплат для признания мигрантов высококвалифицированными специалистами с учётом опыта, навыков и достижений.

На днях Госдума приняла ещё один закон, ужесточающий миграционный контроль: иностранцам с любой неснятой или непогашенной судимостью будут отказывать в выдаче гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Ранее такие ограничения касались лишь умышленных, тяжких и особо тяжких преступлений. Если же судимость обнаружится после оформления документов, ранее принятые решения аннулируют.