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21 июля, 17:48

Госдума расширила список статей КоАП о выдворении мигрантов до 45 пунктов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для иностранных граждан за ряд правонарушений. Список статей КоАП, по которым возможна высылка из России, увеличился с 22 до 45, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Разработкой поправок в марте занималось МВД. Суть изменений в том, что высылка из страны становится безальтернативной мерой по примерно 20 составам кодекса. Ранее за эти проступки могли назначить лишь денежное взыскание.

В число таких нарушений попали участие в несогласованных акциях и принуждение к забастовке или отказу от неё. Также депортировать могут за несоблюдение требований режима чрезвычайной ситуации.

Отдельно введены новые составы исключительно для приезжих. Речь идёт о мелком хулиганстве, сопряжённом с неподчинением правоохранителям, и распространении в СМИ инструкций по созданию взрывных устройств.

Парламентарий обозначил желаемую формулу пребывания: «Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы».

Принятый документ предусматривает и рост финансовых санкций. За нелегальную трудовую деятельность взыскание увеличится с нынешних 2–5 тысяч до 4–7 тысяч рублей.

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Выдворение в таких случаях станет обязательным дополнением к штрафу. Поправки также ужесточают ответственность ещё по 14 составам административного кодекса.

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Никита Никонов
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