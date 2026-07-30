Семь мигрантов погибли при попытке доплыть до испанской Сеуты

По меньшей мере семь человек погибли, пытаясь вплавь добраться до испанского автономного города Сеута на севере Африки. Их тела уже обнаружила гражданская гвардия, сообщает агентство EFE.

За последнюю неделю, по данным местных СМИ, более 1,5 тысячи мигрантов достигли Сеуты из Марокко вплавь или пешком. Точное число прибывших не уточняется. На фоне обострения ситуации испанские власти привлекли военных для усиления безопасности в городе.

Сеута — один из двух испанских анклавов в Северной Африке, который с суши отделён от Марокко забором с колючей проволокой. Миграционный поток остаётся для него главной проблемой, несмотря на все барьеры.

Напомним, на границе Марокко и испанского анклава Сеута произошла массовая попытка прорыва, в которой участвовали тысячи африканцев, использовавших разные способы — перелезание через ограждения, подкопы и заплывы вдоль побережья, причём марокканские силовики на отдельных участках не препятствовали движению. Среди пытавшихся проникнуть были женщины с детьми и семьи, прибывшие на авто и мотоциклах.