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31 июля, 05:19

Италия призвала закрыть Шенген для Испании из-за прорыва мигрантов в Сеуту

МИД Италии призвал приостановить Шенген для Испании из-за мигрантов в Сеуте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

Италия выступила с призывом ограничить действие Шенгенской зоны в отношении Испании после массового проникновения мигрантов в Сеуту. Об этом глава МИД страны Антонио Таяни написал в соцсети X.

Сотни мигрантов пересекли границу из Марокко в испанский анклав на севере Африки, что возмутило итальянские власти.

«Нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности», — указал Таяни.

По его мнению, решение Мадрида предоставить испанское, а вместе с ним и европейское гражданство более чем 500 тысячам нелегальных мигрантов стало серьезной ошибкой и, как он считает, лишь способствует деятельности торговцев людьми.

Позицию руководителя внешнеполитического ведомства поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она заявила, что власти страны готовы пойти на экстренные меры, включая возможность приостановки действия Шенгенского соглашения в отношении Испании.

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Ранее на границе Марокко и испанского анклава Сеута толпы мигрантов из африканских стран попытались нелегально пересечь границу. По данным СМИ, люди перебирались через пограничные заграждения, прокладывали подкопы и вплавь добирались вдоль побережья. При этом сообщалось, что на некоторых участках марокканские силовики не препятствовали движению мигрантов. Среди участников были женщины с детьми, а также целые семьи, приехавшие к границе на автомобилях и мотоциклах. Мадрид принял решение ввести в Сеуту войска.

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Владимир Озеров
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