«Молекулярная гражданская война»: Как преступность и мигрантский беспредел поставили ЕС на грань пропасти

Признаки «молекулярной гражданской войны» заметили в Европе. Этот термин описывает рост насилия, подростковой преступности и массовых беспорядков. Отдельные инциденты теперь формируют общую опасную тенденцию. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Издание сравнивает ситуацию с концепцией писателя Ханса Магнуса Энценсбергера. Конфликт начинается незаметно и накапливает мелкие стычки до уровня открытого насилия. Граждане пока считают жизнь мирной, так как способны спокойно ходить в магазин. Газета приводит в примеры нападение на учителя во Франции и беспорядков в Париже после финала Лиги чемпионов.

Политики долгое время называли такие события единичными случаями. Однако статистика говорит об обратном. В Австрии за десять лет число несовершеннолетних подозреваемых выросло на 45 процентов. Среди детей младше 14 лет иностранцы впервые составили более половины подозреваемых. В Германии также фиксируют рост преступлений с применением ножей.

Эксперты называют это системной проблемой. Швейцарский психиатр Франк Урбаниок указывает на важный нюанс. В статистике насильственных преступлений часто фигурируют мужчины из конкретных стран происхождения. Издание критикует прежний подход властей. Государства слишком долго считали мигрантов исключительно жертвами обстоятельств. Этот взгляд привёл к тому, что общество стало воспринимать преступников как жертв. Такая позиция размывает веру людей в справедливое наказание.

Ночь после полуфинала чемпионата мира во Франции прошла с массовыми задержаниями. В Париже полиция доставила в отделения 141 фаната. Всё это началось после проигрыша сборной Франции команде Испании. Главной причиной беспорядков стало применение пиротехники — некоторые болельщики бросали петарды в сторону стражей порядка. Похожую ситуацию полицейские зафиксировали и в Лионе. Там силовики применили слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу.