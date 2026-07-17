Такер Карлсон предупредил о риске революции в США

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что Соединённые Штаты могут столкнуться с революцией, если власти не изменят отношение к собственным гражданам. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По мнению Карлсона, средний класс в стране постепенно исчезает, продолжительность жизни американцев снижается, а политическое руководство пренебрегает интересами населения и манипулирует людьми.

«Я не хочу революции, но мы получим революцию, если это будет продолжаться», — предупредил журналист. Он выразил надежду, что возможная смена курса не перерастёт в насилие.

Карлсон также напомнил о случаях политического насилия, происходивших в США в течение последнего года. При этом он подчеркнул, что ответственность за подобные преступления полностью лежит на их исполнителях.

По его словам, опасность возрастает, когда граждане убеждаются, что их мнение ничего не значит, а мирные способы повлиять на ситуацию больше не работают.