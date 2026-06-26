Президент США Дональд Трамп рассматривает конфликт на Украине как серьёзную проблему для Соединённых Штатов. Об этом сообщил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала.

Трамп не испытывал ненависти к главе украинского режима Владимиру Зеленскому, однако считал его поведение абсурдным. Карлсон отметил, что Трамп воспринимал происходящее как бессмысленный конфликт, который наносит ущерб интересам США.

Он также утверждает, что американский лидер указывал на риск усиления связей между Россией и Китаем из-за текущей политики Вашингтона. Журналист подчеркнул, что, по его мнению, последствия конфликта для Украины являются катастрофическими и во многом связаны с действиями США.

«Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво. Благодаря всем этим, размахивающим украинским флагом в США, они все погибли», — заключил он.

Ранее стало известно, что удовлетворение передачи Украине лицензии на производство ракет Patriot на её территории может создать дополнительные риски для национальной безопасности США. Подобное решение не решит проблему дефицита систем ПВО у Украины, но при этом способно повысить вероятность утечки военных технологий к конкурентам Вашингтона.