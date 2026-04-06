«Всё давно решено»: Дух Жириновского предсказал раскол Украины, гибель Зеленского и распад США

В четвёртую годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского медиум Анна вызвала его дух, попросив поделиться видением будущего России и мира. Полный текст предсказаний публикует KP.Ru.

Когда закончится СВО

По словам духа, конфликт завершится в этом году — осенью стороны сядут за стол переговоров. Однако стрельба, по предсказанию, продолжится весь 2027-й из-за зачисток. Всё уже давно решено, народу просто пока не говорят, а до Третьей мировой войны не дойдёт.

Что будет с Украиной и США

Украину раскроят и поделят «как пирог» — останется небольшая часть. Америку ждёт судьба Советского Союза: она распадётся, а её штаты станут отдельными государствами. Европа, напротив, выстоит.

Что ждёт Россию

Экономическая ситуация останется неустойчивой, но страна справится.

О Трампе

Президенту США Дональду Трампу недолго осталось править — на него готовится покушение. Организатор, по предсказанию, — отставной военный высокого ранга из ближайшего круга.

Ближний Восток

Там всё серьёзно, и ситуация может дойти до применения ядерного оружия. Израиль, по словам духа, могут «стереть с лица Земли». Эскалация обернётся ударом и для Китая. В Россию хлынут потоки беженцев, что вызовет межнациональные конфликты, но со временем всё уляжется.

К слову, на фоне конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке в интернете снова обсуждают предсказание Владимира Жириновского, сделанное шесть лет назад: основатель ЛДПР тогда говорил о начале Третьей мировой войны в 2027 году. Политик утверждал, что США сдают позиции, а «состарившаяся» Европа хватается за последний шанс. Китай, по его мнению, не рискнёт становиться мировым гегемоном. Жириновский считал, что именно к 2027 году противоречия созреют для силового решения.