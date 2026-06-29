Американский журналист Такер Карлсон заявил, что европейские страны недооценивают вероятность прямого вооружённого столкновения с Россией. Такое заявление он опубликовал в соцсети X, сославшись на предпринимателя Виктора Бута.

«Война на Украине вот-вот перекинется на Европу, включая города, где ваши дети проводят семестр за границей. Похоже, никто на Западе не обращает на это никакого внимания. Предупреждение от Виктора Бута в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает конфликт на Украине как серьёзную проблему для Соединённых Штатов. Он также утверждает, что американский лидер указывал на риск усиления связей между Россией и Китаем из-за текущей политики Вашингтона. Журналист подчеркнул, что последствия конфликта для Киева являются катастрофическими и во многом связаны с действиями США.