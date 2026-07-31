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Регион
31 июля, 03:53

Дмитриев сравнил ситуацию с беженцами в Сеуте с падением Рима в 410 году

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Наплыв мигрантов в испанский город Сеута вызвал историческую ассоциацию у главы РФПИ и специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Он сравнил происходящее с событиями 410 года нашей эры, когда варвары подошли к Риму.

«Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности»,написал Дмитриев в социальной сети X.

К публикации он прикрепил картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи», а также добавил фотографию окрестностей Сеуты с беженцами, сделанную 30 июля.

Кроме того, Дмитриев высказался о миграционной политике европейских стран.

«Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых»,отметил он.

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В последние дни испанская Сеута столкнулась с резким увеличением числа мигрантов, которые пытаются прорваться в автономный город с территории Марокко пешком и вплавь. Во время попыток переправиться через реку уже погибли более десяти человек.

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Лия Мурадьян
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